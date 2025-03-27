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27 березня 2025, 18:46

ІЕД: Лише 3% підприємців позитивно оцінюють економічну політику уряду, більшість же — нейтрально

За три роки війни відбулися значні зміни у ставленні бізнесу до економічної політики уряду у питаннях підтримки бізнесу: зараз безпрецедентно велика частка підприємців нейтрально оцінює таку діяльність уряду, а рекордно низька — хвалить його. Про це повідомив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел під час заходу «Діловий клімат в Україні у вразливі часи» від ІЕД та Офісу Liaison у Брюсселі.

За три роки війни відбулися значні зміни у ставленні бізнесу до економічної політики уряду у питаннях підтримки бізнесу: зараз безпрецедентно велика частка підприємців нейтрально оцінює таку діяльність уряду, а рекордно низька — хвалить його.
Фото: pixabay.com

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«У лютому 2025 року частка позитивних оцінок економічної політики уряду була найнижчою за три роки дослідження (з травня 2022 року). Лише 3% підприємств позитивно оцінили дії уряду. Частка негативних оцінок досить висока і перевищує 20%. Проте більшість підприємств все ж обирають нейтральні оцінки», — заявив Ангел.

За його словами, на початку війни частка нейтральних оцінок уряду становила приблизно 40%, тоді як в лютому 2025-го вона вже сягнула 66%. Водночас, частка негативних оцінок була високою на початку війни, у 2023 році знизилась, влітку 2024 року стрімко зросла до рекордних 30%, а зараз знаходиться вище 20%.

Оцінка економічної політики уряду залишається переважно нейтральною

Дослідження виявило, що різні групи підприємств страждають від спільних проблем, але із різним пріоритетом.

Бізнес, який позитивно оцінює уряд, вважає найважливішою перешкодою для себе небезпеку працювати (69%). Підприємства з нейтральними оцінками найчастіше говорять про нестачу персоналу (68%). А компанії з негативними оцінками влади найчастіше скаржилися на зростання цін (59%).

«Цей набір трьох головних перешкод однаковий для всіх груп бізнесу, але порядок пріоритетності різний», — наголосив Ангел.

Оцінка перешкод для ведення бізнесу залежно від оцінки політики уряду

Бізнес-опитування ІЕД щомісяця демонструють, що проблеми корупції чи тиску контролюючих та правоохоронних органів традиційно знаходяться в кінці переліку основних перешкод для ведення бізнесу.

«Але підприємства, які дають негативні оцінки, набагато частіше говорять про брак обігових коштів, корупцію, логістичні проблеми та незаконні вимоги і тиск з боку правоохоронних органів», — повідомив Ангел.

Також вони частіше стикалися зі зниженням виробництва (37,8%) і продажів (40,8%) і мали менш оптимістичні очікування щодо цих показників, ніж бізнес, який оцінював роботу уряду нейтрально чи позитивно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
zephyr
zephyr
27 березня 2025, 20:52
#
Судя по статистике, все кто был недоволен, или недостаточно нейтрален- начали валить)
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