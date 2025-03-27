Норвегія надала Нафтогазу енергетичне обладнання та грант на закупівлю газу на 140 мільйонів євро

Група Нафтогаз отримала нове енергетичне обладнання та фінансування від уряду Норвегії на закупівлю газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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26 березня уряд Норвегії у партнерстві з програмою розвитку ООН (ПРООН) передав Групі Нафтогаз 16 газопоршневих установок загальною потужністю понад 150 МВт.

Зазначається, що це обладнання забезпечить теплом і електроенергією понад 500 тисяч жителів Дніпропетровської області та посилить енергетичну безпеку двох великих міст.

Уряд Норвегії також виділив майже 140 млн грантової допомоги Нафтогазу для закупівлі природного газу.

«Безпечніше енергопостачання є важливим для енергетичної стійкості України. Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опалення будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби», — заявив прем'єр-міністр Норвегії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 26 березня затвердив позику для НАК «Нафтогаз України» на суму до 270 млн євро для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони в Україні.