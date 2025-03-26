Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 26 березня затвердив позику для НАК «Нафтогаз України» на суму до 270 млн євро для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
26 березня 2025, 19:12
ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для закупівлі газу на два опалювальні сезони в Україні
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Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії.
«Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону», — зазначив прем'єр.
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Джерело: Мінфін
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