ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для закупівлі газу на два опалювальні сезони в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 26 березня затвердив позику для НАК «Нафтогаз України» на суму до 270 млн євро для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії.

«Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону», — зазначив прем'єр.

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