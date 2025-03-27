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27 березня 2025, 16:19

Криптобіржа OKX запрошує приєднатись до P2P-божевілля та розділити 100 000 USDT

Київ, Україна, 27 березня 2025 — OKX, провідна криптовалютна біржа, запускає нову захоплюючу промокампанію під назвою «P2P-божевілля» з призовим фондом у 100 000 USDT. Вона складається з трьох частин та розрахована як на нових, так і на поточних P2P-користувачів з України. Кампанія стартувала 26 березня і триватиме до 26 травня 2025 року.

Київ, Україна, 27 березня 2025 — OKX, провідна криптовалютна біржа, запускає нову захоплюючу промокампанію під назвою «P2P-божевілля» з призовим фондом у 100 000 USDT.

Якщо ви ще ніколи не торгували на OKX P2P, зараз чудовий час для початку! Біржа пропонує до 15 USDT у торгових бонусах новим користувачам за виконання умов першої акції. Поточні користувачі мають змогу отримати до 100 USDT у торгових бонусах та багато інших цікавих винагород, включно з реферальними бонусами у розмірі 5 USDT за кожного запрошеного друга (до 5 рефералів).

Умови акції доволі прості: потрібно внести депозит через платформу OKX P2P та збільшувати торгові обсяги відповідно до вимог. За кожне виконане підзавдання користувачів чекає винагорода. Чим більше виконаних підзавдань, тим більше винагород! Повні умови акції доступні за посиланням.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Про OKX:

OKX — технологічна компанія, мета якої — зробити блокчейн-активи більш доступними. Ми прагнемо до децентралізованого майбутнього, де світ стане більш ефективним, прозорим і взаємопов'язаним. Дізнайтесь більше про OKX, завантаживши наш додаток або відвідавши сайт: okx.com.

Джерело: Мінфін
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