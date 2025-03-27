Випуск автомобілів у Великій Британії скоротився на 11,6%

Випуск легкових та комерційних автомобілів у Великій Британії в лютому скоротився на 11,6% щодо того ж місяця минулого року — до 82,178 тис. Такі дані Товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT).

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Що відомо

Зниження продовжилося вже дванадцятий місяць поспіль.

Для внутрішнього ринку випустили 18,401 тис. машин (скорочення на 22,3%). Виробництво автомобілів експорту впало на 8% до 63,777 тис.

Таким чином, 77,6% вироблених у Великій Британії машин були відправлені на експорт.

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Країни Європейського союзу залишилися основним пунктом призначення британських легкових автомобілів (53,5% від експорту).

Друге місце посіли США (19,7%), третє — Китай (6,3%). Постачання до ЄС та КНР скоротилися на 9,6% та 10,9% відповідно, до С — підскочили на 34,6%.

Минулого місяця в країні було випущено 27,398 тис. електромобілів та гібридів, що на 5,6% нижче за торішній показник.

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