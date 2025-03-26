Експерти з iSeeCars визначили найбільш та найменш ліквідні автомобілі віком до 5 років на ринку США. Про це повідомляє Укравтопром.
Рейтинг: Які авто у США найбільше і найменше втрачають у ціні за 5 років після покупки
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Згідно дослідження середня втрата ціни за 5 років склала 45,6%. Найшвидше дешевіють електромобілі, а найкраще зберігають вартість спорткари.
Хто найменше втрачає в ціні
Топ-10 автомобілів з найнижчою амортизацією за 5 років:
- Porsche 911 — втрата 19,5% вартості;
- Porsche 718 Cayman — 21,8%;
- Toyota Tacoma — 26%;
- Chevrolet Corvette — 27,2%;
- Honda Civic — 28%;
- Chevrolet Camaro — 28%;
- Toyota Tundra — 29,1%;
- Ford Mustang — 29,2%;
- Porsche 718 Boxster — 29,6%;
- Toyota Corolla Hatchback — 30,1%.
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Хто найбільше втрачає в ціні
ТОП-10 авто з найбільшою амортизацією за 5 років:
- Jaguar I-Pace — втрата 72,2% вартості;
- BMW 7 Series — 67,1%;
- Tesla Model S — 65,2%;
- Infiniti QX80 — 65%;
- Maserati Ghibli — 64,7%;
- BMW 5 Series Hybrid — 64,7%;
- Nissan LEAF — 64,1%;
- Maserati Levante — 63,7%;
- Tesla Model X — 63,4%;
- Cadillac Escalade ESV — 62,9%.
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