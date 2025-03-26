Рейтинг: Які авто у США найбільше і найменше втрачають у ціні за 5 років після покупки

Експерти з iSeeCars визначили найбільш та найменш ліквідні автомобілі віком до 5 років на ринку США. Про це повідомляє Укравтопром.

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Згідно дослідження середня втрата ціни за 5 років склала 45,6%. Найшвидше дешевіють електромобілі, а найкраще зберігають вартість спорткари.

Хто найменше втрачає в ціні

Топ-10 автомобілів з найнижчою амортизацією за 5 років:

Porsche 911 — втрата 19,5% вартості;

Porsche 718 Cayman — 21,8%;

Toyota Tacoma — 26%;

Chevrolet Corvette — 27,2%;

Honda Civic — 28%;

Chevrolet Camaro — 28%;

Toyota Tundra — 29,1%;

Ford Mustang — 29,2%;

Porsche 718 Boxster — 29,6%;

Toyota Corolla Hatchback — 30,1%.

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Хто найбільше втрачає в ціні

ТОП-10 авто з найбільшою амортизацією за 5 років:

Jaguar I-Pace — втрата 72,2% вартості;

BMW 7 Series — 67,1%;

Tesla Model S — 65,2%;

Infiniti QX80 — 65%;

Maserati Ghibli — 64,7%;

BMW 5 Series Hybrid — 64,7%;

Nissan LEAF — 64,1%;

Maserati Levante — 63,7%;

Tesla Model X — 63,4%;

Cadillac Escalade ESV — 62,9%.

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