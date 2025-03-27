Економіка США у четвертому кварталі 2024 року зросла на 2,4% у перерахунку на річні темпи, йдеться в остаточному звіті міністерства торгівлі країни. Раніше повідомлялося про менш значний підйом — на 2,3%.

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Деталі

Аналітики, опитані Trading Economics, не очікували перегляду раніше оголошеної оцінки. Зростання ВВП сповільнилося порівняно з третім кварталом, коли воно склало 3,1%.

Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, у жовтні-грудні підвищилися на 4% (раніше повідомлялося про зростання на 4,2%). Підвищення виявилося максимальним із першого кварталу 2023 року. Зокрема, витрати на товари зросли на 6,2% (раніше повідомлялося про зростання на 6,1%), на послуги — на 3% (на 3,3%).

Зростання держвидатків склало 3,1%, а не 2,9%.

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Інвестиції в основні активи знизилися на 1,1% (раніше йшлося про скорочення на 1,4%). Зниження було зафіксовано вперше із кінця 2022 року. У тому числі капіталовкладення у нежитлові активи скоротилися на 3%, у житловий сектор — зросли на 5,5%. Інвестиції в інтелектуальну власність знизилися на 0,5%, обладнання — на 8,7%.

Обсяг експорту знизився на 0,2%, імпорт — на 1,9%. Раніше було оголошено про скорочення першого показника на 0,5%, другого — на 1,2%.

Корпоративні прибутки до США у жовтні-грудні зросли на 5,9% порівняно з попереднім кварталом, до $3,312 трлн, після спаду на 0,4% кварталом раніше. У річному вираженні прибутки компаній зросли на 6,8%.

Індекс споживчих цін PCE у четвертому кварталі збільшився на 2,4% щодо попередніх трьох місяців, показник не був переглянутий.

Індекс PCE Core (зміна споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв), який уважно відстежує Федеральна резервна система при оцінці ризиків інфляції, зріс на 2,6%, а не на 2,7%.

За підсумками всього 2024 американська економіка збільшилася на 2,8% після підйому на 2,9% роком раніше.