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31 січня 2025, 12:21

Зростання економіки США сповільнилась наприкінці минулого року

Економіка Сполучених Штатів у четвертому кварталі 2024 року зросла на 2,3% у перерахунку на річні темпи, що виявилося нижчим за прогнозовані 2,5%. Про це повідомило Міністерство торгівлі США. Попри уповільнення, загальний річний приріст ВВП склав 2,8%, що є позитивним результатом для найбільшої економіки світу.

Економіка Сполучених Штатів у четвертому кварталі 2024 року зросла на 2,3% у перерахунку на річні темпи, що виявилося нижчим за прогнозовані 2,5%.
Фото Pixabay

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Чому це важливо?

Четвертий квартал став найслабшим з точки зору темпів зростання ВВП з 2018 року, коли показник становив лише 0,6%. У порівнянні з третім кварталом 2024 року, коли економіка зростала на 3,1%, спостерігається помітне уповільнення. Однак загальний результат за рік залишається стабільним: у 2023 році ВВП зріс на 2,9%, а у попередні два роки — на 2,5%.

Споживчі витрати та інфляція

Споживчі витрати, які є основним драйвером економічного зростання США, зросли на 4,2% — це найвищий показник з початку 2023 року. Однак інфляційний тиск залишається значним: індекс витрат на особисте споживання (PCE) зріс на 2,3% у річному обчисленні, порівняно з 1,5% у третьому кварталі.

Базова інфляція PCE, яка виключає волатильні ціни на харчові продукти та енергоносії, становила 2,5% проти 2,2% у попередньому кварталі. Це лише друге прискорення інфляції з кінця 2022 року, що свідчить про стійкий тиск на ціни.

Державні витрати та зовнішня торгівля

Державні витрати зросли на 2,5% у річному обчисленні, головним чином завдяки збільшенню видатків на оборону. Однак майбутнє зростання федеральних витрат залишається під питанням через плани президента Дональда Трампа скасувати низку програм.

Експорт і імпорт у четвертому кварталі скоротилися на 0,8%, що різко контрастує з їх зростанням у третьому кварталі (9,6% і 10,7% відповідно).

Рішення ФРС

29 січня Федеральна резервна система США вирішила залишити базову ключову ставку на рівні 4,25−4,5% річних. Це рішення відображає обережний підхід ФРС до монетарної політики на тлі змішаних економічних даних.

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Джерело: Мінфін
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