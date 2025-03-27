Goldman Sachs очікує підйому ціни золота до $3300 за унцію до кінця 2025 року

Goldman Sachs Group Inc. підвищив прогноз вартості золота на кінець поточного року до $3300 за унцію, зазначивши вищий, ніж очікувалося, попит на дорогоцінний метал з боку центробанків, а також стійкий приплив коштів у забезпечені золотом ETF, пише Reuters.

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Прогноз банкірів

Лютневий прогноз Goldman передбачав зростання ціни золота до $3100 за унцію до кінця цього року.

Попит з боку центробанків цього року може становити близько 70 тонн на місяць, а не 50 тонн, як передбачалося раніше, йдеться в огляді аналітиків.

«Центробанки, особливо в emerging markets, збільшили закупівлі золота приблизно в п'ять разів з 2022 року за заморожуванням російських резервів, — йдеться в огляді Goldman. — Ми розцінюємо це як структурний зсув у підході до управління резервами і не очікуємо зміни ситуації в найближчому майбутньому».

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Нагадаємо

Ціна дорогоцінного металу збільшилася на 15% з початку 2025 року. У березні вона вперше перевищила позначку $3000 за унцію на тлі зростання попиту на активи «тихої гавані» в умовах невизначеності, викликаної діями президента США Дональда Трампа як у зовнішній торгівлі, так і у сфері міжнародної політики.

Квітневі ф'ючерси на золото за даними на 13.30 у четвер подорожчали на 1,2%, до $3057,5 за унцію.

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