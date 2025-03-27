Трамп може знизити мита для Китаю заради угоди щодо TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зменшити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайською компанією ByteDance щодо продажу американського сегмента соцмережі TikTok. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Кожен пункт тарифів коштує більше, ніж TikTok», — сказав Трамп журналістам у середу в Овальному кабінеті. Він припустив, щоб змусити Китай погодитися на продаж, він, можливо, знизив би мита.

Трамп очікує, що йому вдасться досягти хоча б попередніх домовленостей щодо TikTok до наступного тижня.

«Ми плануємо досягти певної форми угоди, але якщо вона не буде повністю завершена, це не стане великою проблемою. Ми просто продовжимо термін. Я маю право укласти угоду і продовжити її, якщо вважатиму це необхідним», — заявив Трамп.

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Нагадаємо

Відповідно до закону, підписаного президентом Джо Байденом минулого року, компанія ByteDance була зобов'язана продати американський сегмент TikTok до 19 січня.

TikTok ненадовго призупинив свою роботу у США на початку цього року, але повного блокування вдалося уникнути в останній момент, коли Трамп підписав виконавчий указ про відстрочку виконання цього закону на 90 днів — до 5 квітня.