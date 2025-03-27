Капіталізація USDC перевищила $60 млрд, SEC проведе 4 зустрічі на тему регулювання крипти: що нового

У Південній Кореї заблокували застосунки 17 криптобірж у Google Play

Підрозділ фінансової розвідки (FIU) Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) повідомив про блокування 17 іноземних криптобірж у Google Play, пише ForkLog.

Влада очікує, що цей крок дасть змогу запобігти відмиванню грошей і потенційній шкоді місцевим користувачам.

FIU підтвердило, що вимога пов’язана із законом «Про специфічну фінансову інформацію». За законом біржі зобов’язані реєструватися у регуляторів.

26 березня FSC опублікувала список із 22 неліцензованих платформ. З них 17 застосунків уже недоступні в Google Play.

Під блокування потрапили KuCoin, MEXC, Phemex, XT, CoinEx,BitMart і Poloniex. Їхні застосунки більше не можна завантажити. Оновлення для вже встановлених програм також недоступні.

FSC вважає, що це рішення знизить ризики для користувачів і ускладнить використання криптовалют для фінансових злочинів.

Відомство також веде переговори з Apple Korea і Корейською комісією зі стандартів зв’язку для обмеження доступу до нерегульованих платформ через App Store та окремі вебсайти.

Капіталізація USDC вперше перевищила $60 мільярдів

26 березня обсяг випуску стейблкоїна USDC перевищив $60 млрд, досягнувши нового історичного максимуму. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини пропозиція активу становить $60,13 млрд — зростання на 100% порівняно з березнем 2024 року, коли показник був на рівні $30 млрд.

USDC залишається другим за популярністю стейблкоїном. Головний конкурент, USDT від компанії Tether, поки що лідирує в сегменті «стабільних монет» із ринковою капіталізацією в $144 млрд.

Основна частина USDC — близько $39 млрд — розміщена в мережі Ethereum. Друге місце посідає Solana з $9,5 млрд. Також активи розподілені між блокчейнами на кшталт Base ($3,7 млрд), Hyperliquid ($2,2 млрд), Arbitrum ($1,8 млрд) і Berachain ($1 млрд).

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Штат Вайомінг анонсував випуск «першого державного стейблкоїна»

Американський штат Вайомінг планує випустити власний стейблкоїн із фіатним забезпеченням до липня. Про це повідомляє Bloomberg.

Якщо проєкт реалізують, «стабільна монета» стане першою, випущеною держструктурою в США.

Токен забезпечать казначейськими облігаціями, готівковими коштами та угодами про викуп активів.

У законодавстві штату закріплено вимогу підтримувати забезпечення на рівні не менше 102%. Доходи від активів резерву спрямують на розвиток освіти та інфраструктури. Новий токен отримав робочу назву WYST.

Губернатор Вайомінгу Марк Гордон зазначив, що стейблкоїн може бути корисним не тільки для фермерів, а й для всього аграрного сектору.

SEC проведе чотири зустрічі на тему регулювання криптовалют

Робоча група Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) щодо питань криптовалют (Crypto Task Force) проведе ще чотири круглих столи в рамках серії обговорень регулювання криптовалютних активів.

11 квітня 2025 року відбудеться зустріч, присвячена адаптації регулювання для криптоторгівлі. 25 квітня SEC розгляне ключові аспекти криптозберігання, а 12 травня акцент круглого столу буде на токенізації активів. 6 червня Crypto Task Force обговорить майбутнє децентралізованих фінансів.

Відомо, що кожна зустріч буде відкрита для публіки в головному офісі SEC і транслюватиметься в прямому ефірі на сайті регулятора.

«Круглі столи Crypto Task Force — це можливість для нас почути жваву дискусію серед експертів про регуляторні питання та про те, що Комісія може зробити для їх вирішення», — заявила голова робочої групи SEC щодо питань криптовалют Хестер Пірс.