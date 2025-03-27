Шведська Hennes & Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, несподівано скоротила чистий прибуток у першому фінансовому кварталі більш ніж удвічі.
H&M скоротила квартальний чистий прибуток більш ніж удвічі
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Деталі
За квартал, який завершився 28 березня, чистий прибуток H&M склав 590 млн шведських крон ($58,7 млн) проти 1,24 млрд крон роком раніше.
Квартальний виторг H&M збільшився на 3% — 55,33 млрд крон. У валютах країн присутності показник зріс на 2%.
Експерти, опитані FactSet, в середньому прогнозували чистий прибуток рітейлера на рівні 1,28 млрд крон при виручці в 55,86 млрд крон.
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Виручка в Південній Європі у минулому фінкварталі зросла на 7%, у Східній Європі, у Західній Європі, у Північній та Південній Америці — на 4%. У Північній Європі, а також в Азії, Африці та Океанії продаж скоротився на 1%.
У березні компанія очікує зростання продажів на 1% у річному вираженні без урахування змін курсів валют.
Нагадаємо
Крім бренду H&M компанії належать також марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.
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