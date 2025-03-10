Виторг мережі H&M в Україні у 2024 році склав 1,2 млрд грн

Виторг мережі магазинів H&M в Україні у 2024 році склав 1,2 мільярда гривень. Це майже відповідає показнику довоєнного 2021 року, коли компанія заробила 1,17 мільярда гривень. Про це пише Forbes із посиланням на дані YouControl.

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Фінансові результати H&M в Україні

Інші операційні доходи ритейлера у 2024 році становили 139 мільйонів гривень.

Прибуток компанії в Україні за 2024 рік склав 295 мільйонів гривень.

Розширення мережі H&M

У 2024 році H&M відкрив один новий магазин у Києві, який розпочав роботу 10 травня у ТРЦ Blockbuster Mall. Магазин займає два поверхи та площу близько 2400 квадратних метрів.

Станом на 10 березня 2025 року в Україні працює вісім магазинів H&M у Києві та Львові. Однак магазини в Одесі (ТРЦ Riviera Shopping City) та Харкові (ТРЦ Nikolsky) залишаються закритими, про що повідомляється на офіційному сайті мережі.

Ці дані свідчать про те, що, незважаючи на складні умови, H&M зумів відновити свої позиції на українському ринку, майже досягнувши довоєнних показників.