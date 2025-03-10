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10 березня 2025, 12:54

Виторг мережі H&M в Україні у 2024 році склав 1,2 млрд грн

Виторг мережі магазинів H&M в Україні у 2024 році склав 1,2 мільярда гривень. Це майже відповідає показнику довоєнного 2021 року, коли компанія заробила 1,17 мільярда гривень. Про це пише Forbes із посиланням на дані YouControl.

Виторг мережі магазинів H&M в Україні у 2024 році склав 1,2 мільярда гривень.

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Фінансові результати H&M в Україні

Інші операційні доходи ритейлера у 2024 році становили 139 мільйонів гривень.

Прибуток компанії в Україні за 2024 рік склав 295 мільйонів гривень.

Розширення мережі H&M

У 2024 році H&M відкрив один новий магазин у Києві, який розпочав роботу 10 травня у ТРЦ Blockbuster Mall. Магазин займає два поверхи та площу близько 2400 квадратних метрів.

Станом на 10 березня 2025 року в Україні працює вісім магазинів H&M у Києві та Львові. Однак магазини в Одесі (ТРЦ Riviera Shopping City) та Харкові (ТРЦ Nikolsky) залишаються закритими, про що повідомляється на офіційному сайті мережі.

Ці дані свідчать про те, що, незважаючи на складні умови, H&M зумів відновити свої позиції на українському ринку, майже досягнувши довоєнних показників.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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