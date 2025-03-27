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27 березня 2025, 12:37

Nvidia і Tesla втратили $220 млрд ринкової вартості всього за день

Nvidia та Tesla за день (26 березня) сукупно втратили $222 млрд ринкової вартості. Цей одноденний збиток перевищує капіталізацію General Electric, 35 за величиною публічної компанії США, пише Forbes.

Nvidia та Tesla за день (26 березня) сукупно втратили $222 млрд ринкової вартості.
Фото: depositphotos

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Розпродаж акцій технологічних гігантів спровокувало рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита на ввезення у США імпортних автомобілів. Вашингтон також вніс до чорного списку десятки китайських технологічних компаній, заборонивши їм доступ до американських технологій.

Деталі

  • Акції провідного постачальника ШІ-чіпів Nvidia за підсумками торгів 26 березня впали на 5,7% до $113,8. Капіталізація компанії скоротилася на $170 млрд.
  • Папери Tesla обвалилися на 5,6% до $272,1. В результаті вартість компанії за день знизилася на $52 млрд.
  • Індекс широкого ринку S&P 500 знизився 26 березня на 1,1%. Індекс акцій технологічного сектору Nasdaq Composite втратив 2%. Індекс «блакитних фішок» Dow Jones Industrial Average впав на 0,3%.
  • Індекс «Чудової сімки», що відстежується Bloomberg, впав на 3%. Квартальний розгром індексу, як очікується, стане найгіршим із 2022 року, пише агентство.

Що сталося

Історично волатильні папери Nvidia і Tesla знову опинилися в центрі уваги інвесторів, які реагують на зовнішньополітичні кроки Трампа, пояснює Forbes.

У середу Трамп заявив, що США стягуватимуть імпортне мито у розмірі 25% з кожного автомобіля, поставленого з-за кордону. Оголошені заходи виявилися набагато масштабнішими, ніж очікували на автоконцерни, пише Barron's. Крім Tesla, інвестори розпродавали папери General Motors, Rivian та Stellantis — вони знизилися більш ніж на 2%.

За кілька годин до цього влада також внесла до чорного списку десятки китайських технологічних компаній, заборонивши їм доступ до американських технологій. Котирування чіпмейкерів Advanced Micro Devices, Broadcom та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company знизилися більш ніж на 4%.

Tesla і Nvidia особливо вразливі перед можливими заходами у відповідь з боку закордонних партнерів США, у тому числі Китаю, який забезпечує більше 10% виручки обох компаній, зазначає Forbes.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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