Титул «Автомобіль року 2025» в Україні здобув Škoda Kodiaq. Про це пише «Укравтопром».
27 березня 2025, 9:37
В Україні обрали автомобіль року
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Переможцями в інших номінаціях стали:
- Міський легковий автомобіль — Volkswagen Golf;
- Легковий автомобіль — Škoda Octavia;
- Легковий автомобіль бізнес сегменту — Mercedes-Benz E-Class;
- Міський кросовер — Peugeot E-2008;
- Кросовер — Volkswagen Tiguan;
- Позашляховик/SUV — INEOS Grenadier;
- Легковий електромобіль — Porsche Taycan;
- Компактний електрокросовер — Hyundai IONIQ 5 N;
- Електрокросовер/SUV — Audi Q6 e-tron;
- Гібридний автомобіль — Honda CR-V e:HEV;
- Спортивний автомобіль — Audi RS 6 Avant GT;
- Легковий автомобіль преміум сегменту — Mercedes-Benz E-Class;
- SUV преміум сегменту — Audi Q7;
- Пікап — Mitsubishi L200;
- Сімейний вен — Ford Tourneo Custom;
- Автомобіль для комерції — Ford Transit Custom;
- Дизайн — Aston Martin DB12.
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Джерело: Мінфін
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