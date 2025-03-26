Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через атаки рф — Bloomberg

Україна готується імпортувати рекордні обсяги газу з Європи, оскільки російські атаки на енергетичну інфраструктуру та швидке виснаження запасів палива призвели до зростання попиту. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Ми вважаємо, що Україні знадобиться до 5 млрд кубометрів газу в сезоні з квітня 2025 року по квітень 2026 року», — сказав Дмитро Сахарук, генеральний директор D.Trading (підрозділ ДТЕК).

Для порівняння — у попередні сезони максимальний імпорт газу становив 1 млрд кубометрів.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів газова інфраструктура України зазнала значних руйнувань. Масштаб цих пошкоджень є більшим, ніж офіційно повідомлялося, що ускладнює прогнозування необхідного обсягу поставок на наступну зиму.

«Країна буде змушена шукати газ в умовах дефіциту на ринку, коли європейські ціни вже зросли перед початком сезону накопичення запасів», — пише Bloomberg.

Україна вже спожила свій так званий буфер або резервні обсяги, які зберігаються в підземних сховищах, сказав Сахарук. Частина газу повинна зберігатися в підземних сховищах, щоб підтримувати тиск і забезпечити безпечне та ефективне зберігання.

«Ці запаси потрібно відновлювати. Тому тут і обсяги досить значні», — сказав Сахарук.

За його словами, раніше російські удари здебільшого були спрямовані на пункти збору, де газ очищається та повторно закачується в систему транспортування, а не на свердловини, де відбувається видобуток газу.

За даними джерел Bloomberg, нещодавні повітряні удари призвели до того, що Нафтогаз скоротив видобуток газу аж на третину. Через що Україна була змушена імпортувати дорогий газ з ЄС для поповнення втрачених обсягів.

Сахарук зазначив, що навіть у разі припинення атак на енергетичну інфраструктуру, знадобиться час для відновлення та нормалізації внутрішнього видобутку в Україні.

«Крім того, ми не виключаємо і не повинні виключати ймовірності нових атак, які можуть статися», — підкреслив він.