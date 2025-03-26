Україна і ЄС посилять контроль за використанням допомоги Ukraine Facility

Міністерство фінансів України підписало Меморандум з Аудиторською Радою Ukraine Facility для посилення контролю за ефективним використанням фінансової допомоги від ЄС. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Зазначається, що сьогодні, 26 березня, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Києві з головою Аудиторської Ради Ukraine Facility Мареком Белкою, заступником голови Хайсом де Врісом, а також членом Ради Гуннаром Вельцгольцем.

Марченко привітав представників Ради з призначенням на посаду та висловив готовність до всебічної співпраці для забезпечення належного рівня прозорості та підзвітності використання коштів ЄС, а також в частині реалізації реформ, визначних Планом України.

Європейська Комісія створила Аудиторську Раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія — забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility у співпраці з Урядом України.

Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024−2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка — 38,27 млрд євро.

У лютому 2025 року Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської Ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Від України відповідальним за аудит виконання Плану України для реалізації інструменту Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів.

За 2024 рік у межах програми Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро. Найближчими днями Україна очікує наступний транш у розмірі 3,5 млрд євро.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility, 400 млн євро з яких — грантові кошти.