В Євросоюзі зменшився попит на нові авто

У лютому 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Європейському Союзі скоротилася в річному обчисленні на 3,4% — до 853 670 одиниць. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

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Зокрема, на найбільших ринках ЄС спостерігалося падіння:

Італії (-6%),

Німеччині (-4,6%),

Франції (-3,3%).

Позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV). Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — 35,2%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) — 304 062 од. (+19%);

Бензинові авто — 244 073 (-22%);

Електромобілі (BEV) — 131 275 од. (+24%);

Дизельні - 80 569 (-29%);

Плагін-гібриди — 63 570 (-1%);

Інші - 30 121 (-0%).

За підсумками перших двох місяців 2025 року ринок нових легкових авто в ЄС зменшився на 3% — до 1 685 640 од.

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