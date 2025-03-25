У лютому 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Європейському Союзі скоротилася в річному обчисленні на 3,4% — до 853 670 одиниць. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).
В Євросоюзі зменшився попит на нові авто
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Зокрема, на найбільших ринках ЄС спостерігалося падіння:
- Італії (-6%),
- Німеччині (-4,6%),
- Франції (-3,3%).
Позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV). Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — 35,2%.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) — 304 062 од. (+19%);
- Бензинові авто — 244 073 (-22%);
- Електромобілі (BEV) — 131 275 од. (+24%);
- Дизельні - 80 569 (-29%);
- Плагін-гібриди — 63 570 (-1%);
- Інші - 30 121 (-0%).
За підсумками перших двох місяців 2025 року ринок нових легкових авто в ЄС зменшився на 3% — до 1 685 640 од.
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