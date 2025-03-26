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26 березня 2025, 14:12

Anglo American готує до виходу на біржу підрозділ De Beers

Британська гірничодобувна компанія Anglo American розпочала перші переговори з банками про можливий вихід на IPO свого алмазного підрозділу De Beers. Про це пише Bloomberg. Компанії належить близько 85% акцій видобувача алмазів.

Британська гірничодобувна компанія Anglo American розпочала перші переговори з банками про можливий вихід на IPO свого алмазного підрозділу De Beers.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Генеральний директор Anglo American Дункан Ванблад оголосив про стратегію повного виходу з діамантового бізнесу. Раніше компанія вже погодилася продати вугільні та нікелеві активи. Завершення платинових проєктів планується цього року, пише агентство. При цьому компанія також розглядає і простий продаж компанії, як альтернативу IPO.

Алмазний ринок переживає серйозну кризу. Попит з боку Китаю суттєво знизився, а конкуренція із синтетичним камінням різко скоротила прибуток De Beers.

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На тлі цих проблем Anglo нещодавно списала $2,9 млрд із балансової вартості компанії, після того як минулого року вже оголосила про списання $1,6 млрд.

Ванблад наголосив, що компанія не поспішає шукати рішення для De Beers, оскільки не хоче знижувати вартість компанії, показуючи активні дії на слабкому ринку.

У лютому він заявив, що Anglo не очікує значного прогресу у виході з алмазного бізнесу у першій половині 2025 року, але сподівається прискорити цей процес у другій половині року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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