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26 березня 2025, 13:35

Консолідація страхового ринку триватиме через вихід окремих гравців — Рожкова

Деякі страхові компанії можуть припинити діяльність через необхідність відповідати вимогам Директиви Solvency II, що сприятиме подальшій консолідації галузі, зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в розмові з журналістами «Інтерфакс-Україна».

Деякі страхові компанії можуть припинити діяльність через необхідність відповідати вимогам Директиви Solvency II, що сприятиме подальшій консолідації галузі, зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в розмові з журналістами «Інтерфакс-Україна».► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНові правила змінюють ринок страхуванняЗ початку 2024 року в Україні діє оновлений закон «Про страхування», який встановлює значно суворіші правила, ніж попередня версія.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові правила змінюють ринок страхування

З початку 2024 року в Україні діє оновлений закон «Про страхування», який встановлює значно суворіші правила, ніж попередня версія. За словами Рожкової, документ розроблений для поступового впровадження європейської Директиви Solvency II. Вона передбачає трирівневу систему регулятивного капіталу з чіткими пропорціями для кожного рівня, а також підвищення мінімальних вимог до обсягу капіталу страховиків.

Складніші стандарти якості активів

Впровадження Solvency II ускладнить підходи до оцінки активів страхових компаній. Замість фіксованого переліку дозволених активів запроваджується їхня ринкова оцінка та аналіз ризиків, пов’язаних з інвестиціями. Як зазначила Рожкова, це вимагатиме від компаній сучасних технологій і підготовки персоналу, що стане викликом для багатьох учасників ринку.

Очищення ринку та консолідація

НБУ, ставши регулятором страхового сектору, розпочав реформи з прозорості структури власності та формування резервів. Згодом були введені нові вимоги до активів, що призвело до виключення сумнівних цінних паперів і обмеження інвестицій у нерухомість. Частина компаній покинула ринок добровільно або була усунута регулятором.

За словами Рожкової, здебільшого це були фірми, які не займалися класичним страхуванням, а використовувалися для схем чи не мали ресурсів для розвитку. Ті, хто не зможе адаптуватися до нових умов, ймовірно, об'єднуватимуться з іншими гравцями.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Страхування житлавід наслідків «прильоту»

Джерело: Мінфін
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bonv
bonv
26 березня 2025, 14:54
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Українці та бізнес збільшили частку операцій з євро — такий тренд зафіксували аналітики одного з найбільших операторів валютного ринку України КИТ Group.
«Аналіз тенденцій валютних операцій, зокрема через дані КИТ Group, свідчить про зростання популярності євро серед українців, поки долар поступово зменшує свою домінуючу частку. Враховуючи можливу зміну прив’язки гривні до євро, українським бізнесам і громадянам варто бути готовими до нових фінансових реалій», — пише NV.
Аналізуючи дані КИТ Group, видання зазначає, що чітко простежується зміна валютних уподобань українців. У 2023 році долар США займав 78,71% валютних операцій, а вже у 2024-му його частка зменшилась до 74,07%. Це зниження може здатися незначним, але свідчить про важливий тренд — зростання інтересу до інших валют, зокрема до євро. Його частка у валютних операціях українців за рік збільшилась з 20,80% до 25,15%.
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