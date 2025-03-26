Консолідація страхового ринку триватиме через вихід окремих гравців — Рожкова

Деякі страхові компанії можуть припинити діяльність через необхідність відповідати вимогам Директиви Solvency II, що сприятиме подальшій консолідації галузі, зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в розмові з журналістами «Інтерфакс-Україна».

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Нові правила змінюють ринок страхування

З початку 2024 року в Україні діє оновлений закон «Про страхування», який встановлює значно суворіші правила, ніж попередня версія. За словами Рожкової, документ розроблений для поступового впровадження європейської Директиви Solvency II. Вона передбачає трирівневу систему регулятивного капіталу з чіткими пропорціями для кожного рівня, а також підвищення мінімальних вимог до обсягу капіталу страховиків.

Складніші стандарти якості активів

Впровадження Solvency II ускладнить підходи до оцінки активів страхових компаній. Замість фіксованого переліку дозволених активів запроваджується їхня ринкова оцінка та аналіз ризиків, пов’язаних з інвестиціями. Як зазначила Рожкова, це вимагатиме від компаній сучасних технологій і підготовки персоналу, що стане викликом для багатьох учасників ринку.

Очищення ринку та консолідація

НБУ, ставши регулятором страхового сектору, розпочав реформи з прозорості структури власності та формування резервів. Згодом були введені нові вимоги до активів, що призвело до виключення сумнівних цінних паперів і обмеження інвестицій у нерухомість. Частина компаній покинула ринок добровільно або була усунута регулятором.

За словами Рожкової, здебільшого це були фірми, які не займалися класичним страхуванням, а використовувалися для схем чи не мали ресурсів для розвитку. Ті, хто не зможе адаптуватися до нових умов, ймовірно, об'єднуватимуться з іншими гравцями.

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