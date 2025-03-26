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26 березня 2025, 13:14

Експерти прогнозують подальше ралі біткоїна, World Liberty Financial запустить USD-стейблкоїн: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Експерти Santiment прогнозують продовження ралі біткоїна

На основі аналізу настроїв аналітики Santiment дійшли висновку, що багато учасників спільноти впевнені в продовженні зростання ринку криптовалют.

«Криптотиждень почався впевнено: біткоїн уперше за 17 днів піднявся до $88 500, а Ethereum подолав позначку $2 100 — уперше за 14 днів. У соцмережах посилюються позитивні настрої, багато хто очікує продовження ралі», — написали експерти.

На момент написання новини вартість біткоїна становить близько $88 000, Ethereum — 2 068.

SEC поверне Ripple Labs більшу частину виплаченого штрафу

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) поверне більшу частину з $125 млн штрафу, виплаченого компанією Ripple Labs за позовом від регулятора. Про це заявив керівник з навчання та розвитку Ripple Labs Стюарт Алдероті.

Нагадаємо, 19 березня 2025 року гендиректор Ripple Labs Бред Гарлінгхаус заявив про закриття цієї справи. SEC погодилася відкликати апеляцію, яку подала після того, як суд суттєво скоротив суму штрафу.

За словами Алдероті, тепер у справі поставлено крапку. Ripple Labs відкликала зустрічну апеляцію. Також SEC поверне $75 млн із $125 млн штрафу, які фірма відправила на рахунок умовного депонування на вимогу суду.

Крім того, Комісія попросить суд зняти накладену раніше на Ripple Labs заборону, яка фактично обмежувала можливість подальшого просування XRP.

CME Group та Google Cloud оголосили про тестування рішення для токенізації активів

Материнська компанія Чиказької товарної біржі (CME) — CME Group — та Google Cloud оголосили про тестування рішень для оптових платежів і токенізації активів.

Також у пресрелізі сказано, що CME Group успішно завершила перший етап інтеграції та тестування Google Cloud Universal Ledger (GCUL) — нового розподіленого реєстру від Google Cloud.

Генеральний директор CME Group Террі Даффі заявив, що GCUL має потенціал значно підвищити ефективність управління заставою, маржинальними вимогами, розрахунками та платежами, оскільки світ рухається до цілодобової торгівлі.

У повідомленні також сказано, що GCUL спрощує управління рахунками та активами, а також забезпечує перекази у приватній та закритій мережі.

Також у 2025 році CME Group та Google Cloud розпочнуть тестування з ринковими учасниками, а запуск нових сервісів запланований на 2026 рік.

World Liberty Financial запустить USD-стейблкоїн

DeFi-проєкт сім'ї Трампів World Liberty Financial (WLFI) підтвердив плани щодо запуску доларового стейблкоїна USD1.

«USD1 надає те, чого не можуть алгоритмічні та анонімні криптопроєкти, — доступ до потужності DeFi, підкріпленої авторитетом і гарантіями найповажніших імен у традиційних фінансах», — заявив співзасновник WLFI Зак Віткофф.

Стейблкоїн буде забезпечений короткостроковими казначейськими зобов’язаннями США, депозитами та іншими еквівалентами готівки. Монету випустять у мережах Ethereum і Binance Smart Chain. Перевірку резервів довірять сторонній бухгалтерській фірмі.

Кастодіаном виступить компанія BitGo, а її брокерський сервіс BitGo Prime надасть ліквідність для USD1.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 13:26
#
«World Liberty Financial запустить USD-стейблкоїн»

вони перш ніж вкладати в це гроші, думають взагалі хто буде користуватися їх стейблкоінами… у всіх давно є юсдт та юсдс, все, інші стейблкоіни на долар США нікому не цікаві вже, це треба 1000 стейблів від WLF роздавати безкоштовно, тоді люди може будуть користуватися ним…щоб перевести все швидко в юсдс або юсдт :)
+
0
bonv
bonv
26 березня 2025, 13:41
#
Біток ще хоче після 89 сходити на 86−87:)
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