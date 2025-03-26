Єврокомісія рекомендує громадянам мати запаси їжі на 72 години на випадок надзвичайної ситуації

Єврокомісія рекомендує всім жителям ЄС мати запаси їжі та води щонайменше на 72 години у разі кризи. У документі зазначається, що Європа має бути готовою до війни, пандемій та стихійних лих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

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Що відомо

Європейська комісія попереджає про необхідність запасів продовольства та ресурсів на три дні у разі кризової ситуації.

Згідно з проєктом «Стратегії Союзу готовності», з яким ознайомилося Politico, кожен громадянин ЄС має бути самозабезпеченим щонайменше на 72 години у випадку надзвичайної ситуації.

«У разі екстремальних збоїв початковий період є найбільш критичним», — зазначається в документі, який розглядає можливі сценарії, включаючи військові конфлікти, кібератаки, пандемії та стихійні лиха.

Європа залишається у стані постійної готовності після пандемії Covid-19 та війни в Україні, зазначають автори стратегії.

У документі йдеться, що жодна з великих криз останніх років не була короткочасною або ізольованою, і Європа більше не може дозволити собі лише реагувати на виклики, а має їх передбачати.

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Роксана Мінзату презентує стратегію в середу.

Документ передбачає створення стійкого механізму управління загрозами, незалежно від їх походження.

Серед основних заходів — рекомендації щодо зберігання запасів, кризового планування, забезпечення доступу до укриттів та критичних ресурсів.