У лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували Львівська область та місто Київ. Про це пише «Укравтопром».
26 березня 2025, 9:52
Де в Україні купили найбільше електромобілів
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Де найбільше реєстрували електромобілів
- Львівська область — 679 од. (95% вживані)
- місто Київ — 509 од. (69% вживані)
- Київська обл. — 380 од. (78% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 334 од. (79% вживані);
- Одеська обл. — 260 од (77% вживані).
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Бестселери ринку
В частинінових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.
В Дніпропетровській обл. частіше обирали VW ID.Unyx.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — на Львівщині та в м. Києві.
- Teslf Model 3 — у Київській обл. та на Дніпропетровщині.
- Nissan Leaf — у Одеській обл.
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Джерело: Мінфін
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