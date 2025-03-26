Де в Україні купили найбільше електромобілів

У лютому український автопарк поповнили майже 4,5 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували Львівська область та місто Київ. Про це пише «Укравтопром».

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Де найбільше реєстрували електромобілів

Львівська область — 679 од. (95% вживані)

місто Київ — 509 од. (69% вживані)

Київська обл. — 380 од. (78% вживані);

Дніпропетровська обл. — 334 од. (79% вживані);

Одеська обл. — 260 од (77% вживані).

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Бестселери ринку

В частинінових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Дніпропетровщини, став BYD Song Plus EV.

В Дніпропетровській обл. частіше обирали VW ID.Unyx.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

Tesla Model Y — на Львівщині та в м. Києві.

Teslf Model 3 — у Київській обл. та на Дніпропетровщині.

Nissan Leaf — у Одеській обл.

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