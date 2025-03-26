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26 березня 2025, 8:51

Мінфін показав, скільки коштів спрямували на безпеку й оборону за два місяці

Протягом січня-лютого 2025 року з державного бюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 336,6 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Протягом січня-лютого 2025 року з державного бюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 336,6 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Витрати на оборону та безпеку

Зазначається, що ці видатки становлять 62,5% від загальної суми витрат загального фонду держбюджету.

Зокрема у лютому використано 205,6 млрд грн.

Куди спрямовано кошти

Кошти спрямовано на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності органів та формувань.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 9:18
#
«Протягом січня-лютого 2025 року з державного бюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 336,6 млрд грн»

В «сектор безпеки» можна загорнути ще дороги до міноборони прокласти і запакувати це в обгортку «сектор безпеки», можна зарплати в міноборони підвищити і це теж все сектор безпеки і оборони, чи «сектор безпеки» це коли міноборони по 100% передоплаті платить 40+ лярдів за прострочені 82 мм та 120 мм міни для ЗСУ
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0
Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 9:20
#
«Кошти спрямовано на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності органів та формувань.»

як завжди, на папері витратили на все це 330 лярдів, а в реалі це коштує по собівартості максимум 100 лярдів, решту попилять)) класика жанру, а потім скажуть «зброї нема» і «грошей військовим теж нема», тому треба ще раз підвищити податки)))
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0
Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 9:21
#
Всі ж бачили тендер на 18 лимонів де аерозольні балони закупають?

Ну, це одночасно з новиною про те, що в парламенті підтримують ідею того, щоб нацгвардійці розганяли незадоволених із застосуванням вогнепальної зброї і навіть дронів :)
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
26 березня 2025, 10:41
#
По 4 тысячи долларов в месяц. Так и было всю войну. Примерно 50 000 в год.
Сколько нам дают?
При этом все дешевое списанное военное уже заканчивается, а новое в разы дороже.
А значит будет как в анекдоте. — Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
— Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!
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