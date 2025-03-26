Мінфін показав, скільки коштів спрямували на безпеку й оборону за два місяці

Протягом січня-лютого 2025 року з державного бюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 336,6 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Витрати на оборону та безпеку

Зазначається, що ці видатки становлять 62,5% від загальної суми витрат загального фонду держбюджету.

Зокрема у лютому використано 205,6 млрд грн.

Куди спрямовано кошти

Кошти спрямовано на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності органів та формувань.