Протягом січня-лютого 2025 року з державного бюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 336,6 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Мінфін показав, скільки коштів спрямували на безпеку й оборону за два місяці
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Витрати на оборону та безпеку
Зазначається, що ці видатки становлять 62,5% від загальної суми витрат загального фонду держбюджету.
Зокрема у лютому використано 205,6 млрд грн.
Куди спрямовано кошти
Кошти спрямовано на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності органів та формувань.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 4
В «сектор безпеки» можна загорнути ще дороги до міноборони прокласти і запакувати це в обгортку «сектор безпеки», можна зарплати в міноборони підвищити і це теж все сектор безпеки і оборони, чи «сектор безпеки» це коли міноборони по 100% передоплаті платить 40+ лярдів за прострочені 82 мм та 120 мм міни для ЗСУ
як завжди, на папері витратили на все це 330 лярдів, а в реалі це коштує по собівартості максимум 100 лярдів, решту попилять)) класика жанру, а потім скажуть «зброї нема» і «грошей військовим теж нема», тому треба ще раз підвищити податки)))
Ну, це одночасно з новиною про те, що в парламенті підтримують ідею того, щоб нацгвардійці розганяли незадоволених із застосуванням вогнепальної зброї і навіть дронів :)
Сколько нам дают?
При этом все дешевое списанное военное уже заканчивается, а новое в разы дороже.
А значит будет как в анекдоте. — Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
— Hет, сынок, это ты будешь меньше есть!