Майже 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за минулий рік. Загальна сума задекларованих податків до сплати перевищує 16 млн грн. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
Українці задекларували до сплати 15 млн грн від здачі майна в оренду
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Доходи від здачі майна
Ще понад 56 тис. фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі оподаткування здають майно в оренду.
Підприємці декларують доходи та сплачують від суми отриманого доходу:
— ФОП 2 групи — до 20 % (або менше за рішенням органу місцевого самоврядування);
— ФОП 3 групи:
- 5 % для неплатників ПДВ;
- 3 % для платників ПДВ (+ПДВ).
Сплата податків
Нагадаємо, власники нерухомості, які надають її в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) та не зареєстровані як фізичні особи — підприємці, зобов’язані сплачувати:
податок на доходи фізичних осіб — 18 %;
військовий збір (залежно від дати отримання доходів):
- до 1 січня 2025 — 1,5 %,
- після 1 січня 2025 — 5 %.
За підсумками року необхідно подати до 1 травня податкову декларацію про майновий стан і доходи та до 1 серпня сплатити податки.
В Електронному кабінеті є сервіс, який частково заповнює декларацію автоматично. Для його використання потрібен електронний цифровий підпис. Ознайомитись з покроковою відеоінструкцією можна тут.
Загалом у рамках деклараційної кампанії громадяни подали понад 63 тис. декларацій про отримані доходи. До сплати задекларовано понад 750 млн грн податків.
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Коментарі - 8
p.s. зараз би в 2025му році називати «жлобами» тих, хто не хоче віддавати частину прибутку казнокрадам на дороги, сакури та тендери на овочерізки така собі маніпуляція, бо як не подивишся на наших казнокрадів в раді, так там за твоїми словами ну «жлоб» на «жлобі»
пану подобаются радянські напрямки замість європейських доріг?
Прямі - 22% есв 18 на дохід 5% військовий збір
Непрямі 20% пдв акцизи, нерухомість і т.д. 10%
А дороги це корупція якою славилась ще римська імперія яка проклала сотні тисяч кілометрів доріг?
Два роки тому «актівісти» воювали з бруківкою та добились того що частина податків які шли місцевій владі пішли в центральний бюджет. Потім раптом з'ясувалось що тепер немає грошей на фінансування плюшек для дівей військовослужбовців бо це були гроші саме місцевого бюджету…
«Два роки тому „актівісти“ воювали з бруківкою та добились того що частина податків які шли місцевій владі пішли в центральний бюджет. Потім раптом з’ясувалось що тепер немає грошей на фінансування плюшек для дівей військовослужбовців бо це були гроші саме місцевого бюджету…»
Потужність — це бачити проблему в активістах, котрим не подобається корупція, замість того, щоб побачити проблему в чергових тендерах від влади на проззоро за завищеними цінниками на всяку фігню
слухай, ну не будь як оті **** з коментарів моно, де їм мерехтять усюди «боти», закінчуй цю свою п`єсу, серйонзо
а про дороги, в Україні ж навмисно їх роблять не якісно, щоб потім за рік умовний можна було відкрити новий тендер на ремонт доріг, нормально зроблені лише основні магістралі, а все інше — так собі, як правило