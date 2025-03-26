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26 березня 2025, 8:33

Українці задекларували до сплати 15 млн грн від здачі майна в оренду

Майже 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за минулий рік. Загальна сума задекларованих податків до сплати перевищує 16 млн грн. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Майже 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за минулий рік.
Фото: depositphotos

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Доходи від здачі майна

Ще понад 56 тис. фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі оподаткування здають майно в оренду.

Підприємці декларують доходи та сплачують від суми отриманого доходу:

 — ФОП 2 групи — до 20 % (або менше за рішенням органу місцевого самоврядування);

 — ФОП 3 групи:

  • 5 % для неплатників ПДВ;
  • 3 % для платників ПДВ (+ПДВ).

Сплата податків

Нагадаємо, власники нерухомості, які надають її в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) та не зареєстровані як фізичні особи — підприємці, зобов’язані сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб — 18 %;

військовий збір (залежно від дати отримання доходів):

  • до 1 січня 2025 — 1,5 %,
  • після 1 січня 2025 — 5 %.

За підсумками року необхідно подати до 1 травня податкову декларацію про майновий стан і доходи та до 1 серпня сплатити податки.

В Електронному кабінеті є сервіс, який частково заповнює декларацію автоматично. Для його використання потрібен електронний цифровий підпис. Ознайомитись з покроковою відеоінструкцією можна тут.

Загалом у рамках деклараційної кампанії громадяни подали понад 63 тис. декларацій про отримані доходи. До сплати задекларовано понад 750 млн грн податків.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Три літри
Три літри
26 березня 2025, 8:49
#
Зараз набігуть жлоби з розповідями як вони вміють ухилятися від сплати податків.
+
+30
Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 9:22
#
Наші депутати на цьому форумі не сидять, тому навряд

p.s. зараз би в 2025му році називати «жлобами» тих, хто не хоче віддавати частину прибутку казнокрадам на дороги, сакури та тендери на овочерізки така собі маніпуляція, бо як не подивишся на наших казнокрадів в раді, так там за твоїми словами ну «жлоб» на «жлобі»
+
0
Три літри
Три літри
26 березня 2025, 10:07
#
на дороги

пану подобаются радянські напрямки замість європейських доріг?
+
+30
Smerch747
Smerch747
26 березня 2025, 10:11
#
Пану не подобається корупція, жахливе використання коштів і податки в 75%:
Прямі - 22% есв 18 на дохід 5% військовий збір
Непрямі 20% пдв акцизи, нерухомість і т.д. 10%
+
0
Три літри
Три літри
26 березня 2025, 10:17
#
Пану не подобається корупція

А дороги це корупція якою славилась ще римська імперія яка проклала сотні тисяч кілометрів доріг?

Два роки тому «актівісти» воювали з бруківкою та добились того що частина податків які шли місцевій владі пішли в центральний бюджет. Потім раптом з'ясувалось що тепер немає грошей на фінансування плюшек для дівей військовослужбовців бо це були гроші саме місцевого бюджету…
+
+30
Smerch747
Smerch747
26 березня 2025, 10:26
#
Так дороги це корупція. Відкати відсотків 50 чи около того це жах. Про розмір податків ви забули прокоментувати.
+
0
Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 10:48
#
Трилітровий, ну ти в Римській імперії живеш чи в Україні? Мова про корупцію конкретно в Україні, не переводь тему в зручну для тебе форточку, ти чудово зрозумів про що тобі вище написали

«Два роки тому „актівісти“ воювали з бруківкою та добились того що частина податків які шли місцевій владі пішли в центральний бюджет. Потім раптом з’ясувалось що тепер немає грошей на фінансування плюшек для дівей військовослужбовців бо це були гроші саме місцевого бюджету…»

Потужність — це бачити проблему в активістах, котрим не подобається корупція, замість того, щоб побачити проблему в чергових тендерах від влади на проззоро за завищеними цінниками на всяку фігню
+
0
Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 10:46
#
«пану подобаются радянські напрямки замість європейських доріг?»

слухай, ну не будь як оті **** з коментарів моно, де їм мерехтять усюди «боти», закінчуй цю свою п`єсу, серйонзо

а про дороги, в Україні ж навмисно їх роблять не якісно, щоб потім за рік умовний можна було відкрити новий тендер на ремонт доріг, нормально зроблені лише основні магістралі, а все інше — так собі, як правило
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