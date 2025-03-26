Українці задекларували до сплати 15 млн грн від здачі майна в оренду

Майже 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за минулий рік. Загальна сума задекларованих податків до сплати перевищує 16 млн грн. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Доходи від здачі майна

Ще понад 56 тис. фізичних осіб — підприємців на спрощеній системі оподаткування здають майно в оренду.

Підприємці декларують доходи та сплачують від суми отриманого доходу:

— ФОП 2 групи — до 20 % (або менше за рішенням органу місцевого самоврядування);

— ФОП 3 групи:

5 % для неплатників ПДВ;

3 % для платників ПДВ (+ПДВ).

Сплата податків

Нагадаємо, власники нерухомості, які надають її в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) та не зареєстровані як фізичні особи — підприємці, зобов’язані сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб — 18 %;

військовий збір (залежно від дати отримання доходів):

до 1 січня 2025 — 1,5 %,

після 1 січня 2025 — 5 %.

За підсумками року необхідно подати до 1 травня податкову декларацію про майновий стан і доходи та до 1 серпня сплатити податки.

В Електронному кабінеті є сервіс, який частково заповнює декларацію автоматично. Для його використання потрібен електронний цифровий підпис. Ознайомитись з покроковою відеоінструкцією можна тут.

Загалом у рамках деклараційної кампанії громадяни подали понад 63 тис. декларацій про отримані доходи. До сплати задекларовано понад 750 млн грн податків.