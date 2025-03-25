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25 березня 2025, 19:04

НБУ презентував нову пам’ятну монету, яка присвячена Нацгвардії (фото)

Напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня, Національний банк ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна гвардія України». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня, Національний банк ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна гвардія України».
Фото: НБУ

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Нова монета продовжує серію, присвячену українським військовим, і вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України.

Дизайн

Обігова пам’ятна монета «Національна гвардія України» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети по колу розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності, — ЧЕСТЬ, МУЖНІСТЬ, ЗАКОН (угорі) і НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ (внизу).

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Національної гвардії України, основою якого є прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями.

У центрі хреста, у восьмиграннику, зображено малий Державний Герб України. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки.

Дизайн реверсу монети створила Аліса Іванова, аверсу — Володимир Дем’яненко.

Обіг

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Національна гвардія України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Національна гвардія України» (520 тис. шт.) буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 таких обігових пам’ятних монет.

На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення беретного знака Національної гвардії України на тлі символічного щита. Тираж роликів — 20 тис. шт.

Де придбати

Придбати ролик з 25 обігових пам’ятних монет «Національна гвардія України» можна з 27 березня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб'юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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LSD75
LSD75
25 березня 2025, 21:11
#
Чепуха очередная
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