В Ірпені відкриють перший McDonald's

В Ірпені відкриють перший ресторан McDonald's. Про це розповіла секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

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Деталі проєкту

Новий заклад McDonald's розташується за адресою вул. Центральна, 4-Б, неподалік залізничного вокзалу. Ресторан матиме площу 550 кв. м, простору терасу та сучасні лінії «МакДрайву» з додатковими паркомісцями для зручності відвідувачів. Крім того, ресторан буде обладнаний генератором, що забезпечить безперебійну роботу навіть під час можливих відключень електроенергії.

Безпека перш за все

Як і всі ресторани мережі в Україні, ірпінський McDonald's тимчасово припинятиме роботу під час повітряних тривог, щоб працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття. Робота ресторану відновлюватиметься протягом години після відбою тривоги.

Очікується, що відкриття ресторану створить близько 100 нових робочих місць.