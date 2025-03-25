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25 березня 2025, 17:44

Іранський ріал рухнув до історичного мінімуму — понад 1 млн за долар

Іранський ріал досяг історичного мінімуму, опустившись нижче за психологічну позначку в 1 мільйон за долар США. Про це пише Reuters з посиланням на дані інформаційної платформи Bonbast.com, згідно з якими курс на 25 березня становив 1 млн 39 тисяч ріалів за долар.

Іранський ріал досяг історичного мінімуму, опустившись нижче за психологічну позначку в 1 мільйон за долар США.
Фото: depositphotos

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Що відбувається з валютою

Поточна ситуація відбиває складне економічне становище країни. За минулий рік національна валюта втратила понад половину своєї вартості.

Інфляція досягає близько 40% річних, що змушує іранців шукати альтернативні способи заощадження коштів. Іранці продовжують масово скуповувати долари, інші валюти та золото у спробі захистити заощадження.

«Я впевнений, що війни не буде, ми повністю готові до будь-яких умов», — заявив минулого понеділка міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Дипломатичний глухий кут між Іраном та США посилює невизначеність.

Напруженість загострилася після листа президента США Дональда Трампа до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Верховний лідер назвав американську пропозицію щодо переговорів «обманом». Вашингтон продовжує застосовувати санкційну політику.

У 2018 році, коли США запровадили санкції, курс ріалу складав близько 55 тисяч за долар. З того часу було введено чотири пакети санкцій щодо місцевих енергоносіїв.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
KValera
KValera
25 березня 2025, 18:37
#
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