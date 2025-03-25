Іранський ріал рухнув до історичного мінімуму — понад 1 млн за долар

Іранський ріал досяг історичного мінімуму, опустившись нижче за психологічну позначку в 1 мільйон за долар США. Про це пише Reuters з посиланням на дані інформаційної платформи Bonbast.com, згідно з якими курс на 25 березня становив 1 млн 39 тисяч ріалів за долар.

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Що відбувається з валютою

Поточна ситуація відбиває складне економічне становище країни. За минулий рік національна валюта втратила понад половину своєї вартості.

Інфляція досягає близько 40% річних, що змушує іранців шукати альтернативні способи заощадження коштів. Іранці продовжують масово скуповувати долари, інші валюти та золото у спробі захистити заощадження.

«Я впевнений, що війни не буде, ми повністю готові до будь-яких умов», — заявив минулого понеділка міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Дипломатичний глухий кут між Іраном та США посилює невизначеність.

Напруженість загострилася після листа президента США Дональда Трампа до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Верховний лідер назвав американську пропозицію щодо переговорів «обманом». Вашингтон продовжує застосовувати санкційну політику.

У 2018 році, коли США запровадили санкції, курс ріалу складав близько 55 тисяч за долар. З того часу було введено чотири пакети санкцій щодо місцевих енергоносіїв.