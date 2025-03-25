Станом на 1 березня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 391,1 млрд грн. Загалом у лютому приріст на рахунках українців становив 12,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.
25 березня 2025, 16:35
У лютому українці збільшили обсяги гривневих депозитів у банках
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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 березня 2025 року:
- вклади у національній валюті — 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за лютий 2025 року);
- вклади в іноземній валюті — 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за лютий 2025 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 10,8%. Сума їх вкладів склала 150,4 млрд грн.
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Джерело: Мінфін
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