У лютому українці збільшили обсяги гривневих депозитів у банках

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 березня 2025 року:

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 10,8%. Сума їх вкладів склала 150,4 млрд грн.

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