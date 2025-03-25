Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи десяти банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 млрд грн. Про це повідомляє ФГВФО.
Фонд гарантування виставив на продаж активи десяти банків на 3 мільярди гривень
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Продаж активів
«Цього тижня (24 — 28 березня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 3 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що із них на суму 2,7 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на 236,2 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 30,9 млн грн.
У Фонді нагадали, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.
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