Укрпошта анонсує вихід лімітованого поштового набору за проєктом «Власна марка». Насамперед його отримають власники філателістичного абонемента «Ексклюзив+». Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.
25 березня 2025, 11:16
Укрпошта анонсувала випуск лімітованого поштового набору за проєктом «Власна марка»
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Деталі
- Тираж набору (аркуш із 9 марками та художній конверт із спецпогашенням) — 1400;
- Вартість — 700 грн;
- Дизайн — Національна гвардія України.
Як зазначили в компанії, з 24 березня на postmark.ukrposhta.ua ви можете придбати:
- неномерний аркуш із 28 марками (трохи інший як номерний, але теж вартий вашої колекції) — 700 грн;
- художній конверт «Гвардія наступу» з наклеєною поштовою маркою «Тризуб» із відбитком спеціального поштового штемпеля «Національна гвардія України. Разом до Перемоги!» — 55 грн;
- неномерний художній конверт «Національна гвардія України» за проєктом «Власна марка» у форматі DL — 30 грн.
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Джерело: Мінфін
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