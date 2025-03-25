З початку 2025 року кількість заблокованих податкових накладних скоротилася майже вдвічі. Якщо на початку січня цей показник сягав 0,76 %, то в середині березня він становить 0,39 %. Про це розповів голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За його словами, на початку року з блокуванням зіткнувся кожний шостий підприємець, тепер — кожний восьмий. Водночас список ризикових підприємств з початку 2025 року скоротився майже на 10 тис.

Він зазначив, що ДПС з початку року впроваджує комплексний підхід для вирішення питання зупинення податкових накладних та виведення підприємств з категорії ризикових. Крім того, відбувається системна комунікація з бізнесом.

Кравченко нагадав, що ДПС уже ініціювала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних. Свої пропозиції змін до постанови Уряду № 1165 податківці передали до Мінфіну.

Читайте також: Податкова планує змінити механізм блокування реєстрації накладних. Що відомо

Серед запропонованих новацій:

збільшені ліміти для ознаки безумовної реєстрації накладних за обсягом постачання в поточному календарному місяці;

спрощені ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає;

після виключення платників з переліку ризикових автоматична реєстрація податкових накладних, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови;

удосконалений механізм автоматичного врахування таблиць даних платника — зниження потреби подавати документи для врахування таблиці;

зміни окремих показників позитивної податкової історії — більше підприємств зможуть скористатися такими показниками;

змінений критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника податку на додану вартість.

За прогнозами голови ДПС, запропоновані зміни скоротять кількість заблокованих накладних.

Також ДПС конкретизувала перелік підстав для розгляду питання віднесення платника до ризикових. Державна податкова служба оновила довідник кодів податкової інформації. Їх використовують комісії ДПС при розгляді питань про відповідність платника критеріям ризиковості платника податку.

Читайте також: ДПС: З початку року показник блокування податкових накладних зменшився до 0,5 %

Робота СМКОР

За словами Кравченка, вже готові і пропозиції щодо вдосконалення організації роботи СМКОР: зміна в порядку взаємодії між структурними підрозділами ДПС усіх рівнів і комісіями територіального та центрального рівнів. Це передбачено в порядку зупинення, затвердженому постановою № 1165.

«Ефективна робота СМКОР пов'язана з наповненням бюджету і є одним з оперативних інструментів, який запобігає схемам та ухиленню від сплати податків. Це підвищує податкові надходження та сприяє наповненню бюджету. Наприклад, у січні — лютому ДПС перевиконала встановлені показники надходжень на 22 млрд грн (+16,5 % до плану). Позитивну динаміку двох місяців плануємо зберегти і в березні», — наголосив Кравченко.