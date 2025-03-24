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24 березня 2025, 18:41

В 2024 році НБУ оштрафував обмінники на 5,65 млн грн. З початку 2025 року на 1,4 млн грн

У 2024 році Нацбанк провів 150 перевірок компаній, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій, та наклав штрафів на 5,65 млн грн за порушення правил обміну валюти, цього року — на 1,4 млн грн. Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев, спираючись на офіційну відповідь НБУ щодо порушень правил торгівлі іноземною валютою.

У 2024 році Нацбанк провів 150 перевірок компаній, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій, та наклав штрафів на 5,65 млн грн за порушення правил обміну валюти, цього року — на 1,4 млн грн.
Фото: depositphotos

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Перевірка НБУ

Як зазначає Гетманцев, протягом 2024 року працівники Національного банку здійснили 150 позапланових виїзних перевірок структурних підрозділів 17 небанківських фінансових установ, які мають ліцензії на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. За виявлені порушення застосовано штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.

У 2025 році станом на дату листа (6 березня) регулятор провів 12 перевірок структурних підрозділів семи небанківських фінансових установ. За виявлені порушення застосовано захід впливу до однієї установи у вигляді штрафу в сумі 1,4 млн грн.

«У 2025 році НБУ фіксує зменшення кількості скарг, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене», — зазначив Гетманцев, додавши, що не може розділити такої впевненості, оскільки скарги продовжують надходити.

У регуляторі зауважують, що цього року за період із 1 січня до 12 березня надійшло 51 звернення громадян щодо діяльності пунктів обміну валют, серед яких лише в трьох повідомлялося про встановлення різних курсів купівлі/продажу іноземної валюти залежно від дати емісії банкнот.

Які проблеми на валютному ринку

Гетманцев погодився з НБУ, що основною проблемою валютного ринку є нелегальні обмінники та телеграм-канали, про які регулятор неодноразово повідомляв правоохоронним органам, однак ситуація залишається невирішеною.

«З листа можете побачити кількість звернень НБУ до поліції, а вийшовши на вулицю, зрозуміти, що ці звернення ігноруються, а шахраї продовжують безперешкодно „працювати“, не сплачуючи армії ані копійки», — наголосив він.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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