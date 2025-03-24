єОселя: Від початку дії програми українці отримали доступні кредити на житло на 26,4 млрд грн

У 2025 році з моменту відновлення роботи реєстрів вже 1 285 українських родин скористалися програмою доступної іпотеки єОселя та отримали кредити на житло на понад 2,3 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

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Скільки придбано житла

«Цього року програма єОселя продовжує демонструвати динаміку — за два місяці поточного року майже 1,3 тисячі українців придбали власне житло на суму понад 2,3 млрд грн. Зокрема, за весь час дії програми власниками житла стали 16 125 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить понад 26,4 млрд грн», — зазначив Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Видано за минулий тиждень

Зокрема, за минулий тиждень видано 109 кредитів на 202 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

42 військовослужбовців та силовиків

7 медиків

5 педагогів

1 науковців.

Кредити під 7% отримали:

43 українці без власного житла

9 ВПО

2 ветерани.

Де видано найбільше

Найбільше кредитів видано у місті Києві — 34, Київській області — 30, Івано-Франківській області — 9 та Львівській області — 7.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 74 українці, з них на стадії будівництва — 32 об'єкти, також 35 кредитів видано на житло на вторинному ринку.