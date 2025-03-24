В Туреччині заборонили шортити на фондовому ринку

Турецький регулятор ринків заборонив шорти по всіх акціях й пом'якшив правила викупу акцій, щоб запобігти подальшим втратам на фондовому ринку після того, як минулого тижня фондовий індекс країни обвалився після затримання мера Стамбулу. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

Нові правила, оголошені пізно в неділю, розширюють попередню заборону, яка обмежувала шорти лише 50 найкращими компаніями, що котируються на біржі. Крім того, регулятор дозволив компаніям, що котируються на біржі, викуповувати акції за цінами, вищими за останнє закриття ринку, і знизив мінімальну вимогу щодо захисту власного капіталу для маржинальної торгівлі з 35% до 20%.

Обвал ринків

Ці кроки були зроблені після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, конкурента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Затримання Імамоглу в середу спричинило обвал ринку, що призвело до падіння турецької ліри до історичного мінімуму та зростання прибутковості облігацій.

Індекс банківських акцій показав найкрутіше тижневе падіння щонайменше з 2001 року. У відповідь центральний банк підвищив ключову процентну ставку на позаплановому засіданні в четвер.

Турецька ліра торгувалася близько рівня 38 за долар в понеділок, згідно з цінами Bloomberg. Валюта закрилася на рівні 37,73 за долар у п'ятницю.