Нова пошта відкрила нове відділення в Нідерландах

Нова пошта вийшла на ринок Нідерландів у жовтні 2024 року, запустивши послуги швидкої адресної доставки. Наразі компанія розширює можливості для клієнтів і відкрила власне відділення в Утрехті. Термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Які послуги надає НП

У новому відділенні в Утрехті клієнти можуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг. Відділення розташоване за адресою: Overvliet 2, і працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00, а в суботу — з 09:00 до 18:00.

Вартість доставки між європейськими країнами визначається вагою посилки та відстанню до країни призначення. Тарифи можна переглянути за посиланням.

Також клієнти Нової пошти можуть викликати кур'єра для забору вже оплаченого та запакованого відправлення з будь-якої адреси в Нідерландах. Це можна зробити через мультимовний сайт, особистий кабінет або мобільний застосунок, доступний у Google Play та Apple Store.

Діджитал-сервіси компанії також дозволяють створювати накладні, знаходити найближчі точки сервісу, дізнаватись їх графік роботи та відстежувати рух посилки в реальному часі. Оплатити доставку також можна онлайн в тому числі й через платіжну систему IDEAL.

Кожна посилка застрахована за рахунок компанії. У разі пошкодження або втрати Нова пошта гарантує повне відшкодування оціночної вартості відправлення.

«Ми завжди прагнемо забезпечити вибір і зручність для наших клієнтів. Саме тому, окрім швидкої адресної доставки, ми відкрили відділення в Утрехті. Ми бачимо великий інтерес до послуг Нової пошти з боку місцевих жителів, тому плануємо подальше розширення — відкриття міні відділень у найбільших містах країни: Амстердамі, Гаазі, Роттердамі вже цього року», — розповів Антон Черниш, СEO Nova Post в Нідерландах.