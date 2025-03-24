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24 березня 2025, 16:10

Нова пошта відкрила нове відділення в Нідерландах

Нова пошта вийшла на ринок Нідерландів у жовтні 2024 року, запустивши послуги швидкої адресної доставки. Наразі компанія розширює можливості для клієнтів і відкрила власне відділення в Утрехті. Термін доставки з України до Нідерландів — від 6 днів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нова пошта вийшла на ринок Нідерландів у жовтні 2024 року, запустивши послуги швидкої адресної доставки.

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Які послуги надає НП

У новому відділенні в Утрехті клієнти можуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг. Відділення розташоване за адресою: Overvliet 2, і працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00, а в суботу — з 09:00 до 18:00.

Вартість доставки між європейськими країнами визначається вагою посилки та відстанню до країни призначення. Тарифи можна переглянути за посиланням.

Також клієнти Нової пошти можуть викликати кур'єра для забору вже оплаченого та запакованого відправлення з будь-якої адреси в Нідерландах. Це можна зробити через мультимовний сайт, особистий кабінет або мобільний застосунок, доступний у Google Play та Apple Store.

Діджитал-сервіси компанії також дозволяють створювати накладні, знаходити найближчі точки сервісу, дізнаватись їх графік роботи та відстежувати рух посилки в реальному часі. Оплатити доставку також можна онлайн в тому числі й через платіжну систему IDEAL.

Кожна посилка застрахована за рахунок компанії. У разі пошкодження або втрати Нова пошта гарантує повне відшкодування оціночної вартості відправлення.

«Ми завжди прагнемо забезпечити вибір і зручність для наших клієнтів. Саме тому, окрім швидкої адресної доставки, ми відкрили відділення в Утрехті. Ми бачимо великий інтерес до послуг Нової пошти з боку місцевих жителів, тому плануємо подальше розширення — відкриття міні відділень у найбільших містах країни: Амстердамі, Гаазі, Роттердамі вже цього року», — розповів Антон Черниш, СEO Nova Post в Нідерландах.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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torn
torn
24 березня 2025, 16:28
#
Компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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