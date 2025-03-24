Прибуток компаній з S&P 500 у першому кварталі зріс на 7,1%

Прибуток у розрахунку на акцію американських компаній, які входять до фондового індексу S&P 500, у першому кварталі в середньому збільшився на 7,1% у річному вираженні, прогнозують опитані FactSet аналітики, зазначає MarketWatch.

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Якщо очікування виправдаються, зростання прибутку буде зафіксовано за підсумками сьомого кварталу поспіль. Тобто незважаючи на побоювання, які викликають у споживачів, Федеральної резервної системи та фінансових ринків імпортні мита, що вводяться президентом США Дональдом Трампом, передбачається, що значна частина компаній, як і раніше, демонструватиме підйом прибутку.

Однак аналітики погіршують оцінки прибутку, причому агресивнішими темпами, ніж зазвичай, що є ознакою посилення песимізму на ринках. На початку цього року середній прогноз підвищення прибутку компаній із S&P 500 у січні-березні становив 11%.

Голова ФРС Джером Пауелл минулого тижня заявив, що невизначеність щодо економіки США «незвичайно висока».

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Аналітики Goldman Sachs у п'ятницю заявили, що «різкий ведмежий розворот» у настроях інвесторів цього місяця можна порівняти з тим, що спостерігався у 2022 році, коли Федрезерв почав підвищувати процентні ставки у спробі стримати інфляцію.

До повномасштабного початку сезону оприлюднення звітностей за минулий квартал залишається ще кілька тижнів. Але «першими ластівками», які представили результати минулого тижня, стали транспортно-логістична FedEx та виробник спортивних товарів Nike, фінансові квартали яких завершились 28 лютого. Їхні результати та прогнози на поточний період розчарували інвесторів, що викликало суттєве зниження котирувань акцій.

До перших, хто представить свої звітності за календарний квартал, традиційно входять найбільші банки США.

Зокрема Citigroup планує опублікувати її 15 квітня.