Виплати «Тисячі Зеленського» завершені: українці отримали ще 703 млн грн

Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки за заявками в Дії та через банки-партнери. Ще 703 млн гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно. Серед них — 124,5 тис. виплат на дітей. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Заявки приймали до 28 лютого 2025 року. Ті, що подані через Укрпошту, опрацюють до кінця квітня.

На що можна витратити кошти

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі — перелік доступний на сайті. Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Читайте також: «Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути

Нагадаємо

Програма «Зимова єПідтримка» ініційована президентом Володимиром Зеленським з метою надання соціальної підтримки громадянам у складний зимовий період.

Кожен, хто перебував на підконтрольній Україні території і потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 гривень для себе та своїх дітей через Дію та банки-партнери або отримати її через Укрпошту.