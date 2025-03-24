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24 березня 2025, 13:12

Виплати «Тисячі Зеленського» завершені: українці отримали ще 703 млн грн

Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки за заявками в Дії та через банки-партнери. Ще 703 млн гривень допомоги отримали українці за заявками, поданими з 13 по 28 лютого включно. Серед них — 124,5 тис. виплат на дітей. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки за заявками в Дії та через банки-партнери.
Фото: НБУ

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Деталі

«Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Заявки приймали до 28 лютого 2025 року. Ті, що подані через Укрпошту, опрацюють до кінця квітня.

На що можна витратити кошти

На оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі — перелік доступний на сайті. Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

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Нагадаємо

Програма «Зимова єПідтримка» ініційована президентом Володимиром Зеленським з метою надання соціальної підтримки громадянам у складний зимовий період.

Кожен, хто перебував на підконтрольній Україні території і потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 гривень для себе та своїх дітей через Дію та банки-партнери або отримати її через Укрпошту.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Disorder
Disorder
24 березня 2025, 13:37
#
Norm popil
+
+30
Я_ __
Я_ __
24 березня 2025, 13:42
#
Вовіна тища — це:

18 кг гречки
або 14 пачок 120грам чіпсів лейс
або 7 пачок печива Рошен Lovita з желейною начинкою, ух, потужно як))
+
+15
Я_ __
Я_ __
24 березня 2025, 13:43
#
«Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.»

В країні війна, недовлада дає людям гроші «на їх підтримку» і пропонує задонатити на армію, котра ця ж недовлада на податки цих же людей не змогла забезпечити всім необхідним, все зрозуміло :)
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