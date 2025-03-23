У ніч проти неділі, 30 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час. О третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед.
23 березня 2025, 12:20
Україна у ніч проти 30 березня перейде на літній час
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Торік у липні Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат.
У серпні закон направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, однак він його не підписав.
Джерело: Мінфін
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