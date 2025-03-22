ОАЕ обіцяють інвестувати у Сполучені Штати $1,4 трлн

Сполучені Арабські Емірати інвестують у Сполучені Штати Америки $1,4 трлн протягом десяти років. Угоди було досягнуто після зустрічі президента Дональда Трампа та шейха Тахнуна бін Заїда Аль Нахайяна, радника з національної безпеки ОАЕ, пише Reuters з посиланням на представника Білого дому.

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Що відомо

Домовленості стосуються штучного інтелекту, напівпровідників, енергетики та американського виробництва та «суттєво збільшать нинішні інвестиції ОАЕ в економіку США».

Білий дім не уточнив, як інвестиції ОАЕ досягнуть $1,4 трлн, зазначає агентство. Однак, деякі угоди, представлені в рамках цієї програми, вже були анонсовані.

Єдиною по-справжньому новою угодою, мабуть, стали інвестиції Emirates Global Aluminium у перший за 35 років новий алюмінієвий завод у Сполучених Штатах.

Як зазначили у Білому домі, завод «майже подвоїть внутрішнє виробництво алюмінію у США».

Нагадаємо

Державні інвестиційні фонди країн Перської затоки, включаючи Mubadala з Абу-Дабі з капіталом $330 млрд, вже є великими інвесторами у США, а Трамп та його родина мають ділові зв'язки у регіоні.