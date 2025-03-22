Президент підписав закон про підвищення акцизів на цигарки

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 11090 щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

«Ще не опублікували, але вже маю підтвердження факту від двох джерел „з міжнародних фінансових інституцій“ та уряду», — зазначив він.

Железняк наголосив, що закон підписано із затримкою понад 100 днів. В результаті з 1 січня бюджет недоотримав понад 2 млрд грн доходів.

Залізняк нагадує, що документ мав перехідні положення про набрання чинності 1 січня 2025 року. «А сьогодні вже 22 березня. Ось як бізнесу зараз свою роботу розраховувати щодо акцизів?», — зазначив депутат.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт № 11090 передбачає переведення ставок акцизного податку на табачні вироби з гривні в євро, вихід на мінімальний рівень ЄС в акцизному податку на цигарки (EUR90 за 1000 штук сигарет) через поступове підвищення розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби з урахуванням валютного курсу

Очікується, що у 2025 році акциз на тютюнові вироби зросте на +23%, а потім у 2026−2028 буде по +5%.

Крім того, після прив'язки до євро (з 1 липня 2024-го до 31 грудня 2024 року) акциз на сигареті з фільтром за 1000 штук становитиме EUR47, 2025 року — EUR58, 2026-го — EUR61, 2027-го — EUR6.

За оцінками Мінфіну, це дозволить збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року — на 5 млрд грн, 2027 року — на 9,4 млрд грн і 2028 року — на 13,9 млрд грн.