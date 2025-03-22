Рекордні три мільйони ресторанів закрилися в Китаї 2024 року

Рекордні три мільйони підприємств громадського харчування припинили свою діяльність у Китаї 2024 року, повідомляє Reuters. Ресторани вступили у запеклу цінову війну на тлі економічного спаду та зниження споживчих витрат.

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Що відомо

«Для звичайної людини відкриття ресторану — це практично гарантований провал», — розповів виданню 38-річний бізнесмен Ань Давей, який займається продажем вживаного кухонного обладнання.

За даними реєстру компаній Qichacha, торік команда Аня щомісяця демонтувала по 200 ресторанів. Це на 270% більше, ніж роком раніше. «У містах першого рівня, таких як Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень, щомісячний рівень закриття ресторанів перевищує 10%, іноді навіть 15%», — зазначив бізнесмен.

Згідно з Reuters, багато рестораторів вклали всі свої заощадження після пандемії COVID-19. Вони розраховували на V-подібне відновлення економіки. Проте споживачі стали економити на харчуванні поза домом через уповільнення китайської економіки.

У лютому споживча інфляція в Китаї падала настільки швидкими темпами, що викликала побоювання щодо дефляційної спіралі, пише агентство. Ресторани пропонують каву по 9,9 юаня ($1,40) та комплексні обіди на чотирьох за 99 юанів ($14).

Аналітик харчової промисловості Чжу Даньпен повідомив агентству, що підприємства середнього цінового сегмента найбільш схильні до банкрутства. Це заклади, де вартість страв складає 100−120 юанів ($13−16) на особу.

Дані Пекіна показують, що чистий прибуток ресторанів упав на 88% у першій половині 2024 року. Середня тривалість роботи ресторану в Китаї складає близько 500 днів, зазначає агентство. У Пекіні цей показник знижується до одного року.

Менеджер франшизи пекарні в спорожнілий торговий центр біля Олімпійського парку Пекіна розповів Reuters про причини закриття. «Люди просто не мають грошей. А якщо й є, вони не хочуть витрачати, як раніше, бо їх важко заробити», — пояснив він на умовах анонімності.

Розширення внутрішнього попиту є головним пріоритетом для китайської влади цього року. Це необхідно для компенсації впливу американських тарифів та затяжної кризи у сфері нерухомості, пише агентство.

До цього стало відомо про аналогічну проблему в Аргентині, де зміцнення песо також призвело до зниження відвідуваності ресторанів та кафе. Аргентинці та туристи стали рідше ходити до закладів громадського харчування через різке зростання цін, спричинене економічними реформами президента Мілея.