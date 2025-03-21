Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на торги 27 березня 2025 року активи АТ «Банк «Фінанси та кредит» із заставною нерухомістю у Києві та Львові. Про це повідомляє ФГВФО.
Фонд гарантування знову виставив на продаж активи банку «Фінанси та кредит»
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«27 березня 2025 року у системі Prozorro.Продажі на торги виставлено активи АТ «Банк «Фінанси та кредит», ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів», — ідеться у повідомленні.
До складу лоту включено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними із суб'єктами господарювання. Частина активів перебуває в заставі Національного банку України.
У Фонді зауважили, що компанії-позичальники не перебувають у процесі припинення і ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів.
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