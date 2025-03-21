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21 березня 2025, 18:01

В Україні понад тисячу компаній розпочали процедуру ліквідації з початку року — Опендатабот

З початку 2025 року 1 087 бізнесів почали процес припинення своєї роботи. З них 164 опинились у судовому процесі банкрутства, а 118 вже на стадії судової ліквідації. Про це повідомляє платформа Опендатабот із посиланням на дані Верховного суду та Міністерства юстиції.

З початку 2025 року 1 087 бізнесів почали процес припинення своєї роботи.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що 66,7% з них самостійно припинили діяльність без судової процедури банкрутства — 725 компаній. Це означає, що у компанії немає боргів, але її власники вирішили закрити бізнес.

За словами арбітражного керуючого Дениса Лихопьока, останнім часом самостійне закриття бізнесу втрачає популярність: показник поточного року на 23% нижчий за аналогічний торік. Це пов’язано з підвищенням відповідальності власників та менеджерів щодо наявності боргів і потенційних кредиторів.

Ще 164 компанії, які припинили роботу, наразі проходять процедуру банкрутства через суд. Це на 22% більше, ніж на початку минулого року.

Окрім цього, 118 компаній перейшли на стадію судової ліквідації, тобто закриття через неспроможність сплатити борги. В такому разі кредиторам виплачують гроші за продане майно бізнесу.

80 інших бізнесів нині на стадії реорганізації (перетворення) в інший проєкт. Це на 63,5% менше, ніж торік. Такий процес можуть запустити аби приховати сумнівні бізнеси або партнерів шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення компаній.

Лихопьок зауважує, що лише 5−10% усіх процедур заходить в санацію — тобто відновлення платоспроможності. Це пов’язано з тим, що підприємства занадто пізно звертаються до судових механізмів відновлення платоспроможності.

Крім того, вперше в Україні компанія почала процедуру превентивної реструктуризації. Так роблять, коли власник бачить, що бізнес стикається з серйозними фінансовими труднощами, й змінює умови виконання кредитних обов’язків без припинення роботи. Нова процедура стала доступною з початку року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, який наближає українське законодавство до європейських стандартів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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