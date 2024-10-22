Зеленський підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, який наближає українське законодавство до європейських стандартів. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Підписано закон № 10143 — вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації», — написав Железняк у Telegram.

Закон впроваджує механізм превентивної реструктуризації, що дозволить бізнесу, який опинився у скрутному фінансовому становищі, уникнути банкрутства.

Процедура передбачає комплекс управлінських, фінансових, правових та технічних заходів для запобігання неплатоспроможності підприємства.

Ключовою перевагою нового механізму є його ефективність — процедура триває не більше 6 місяців та коштує значно менше, ніж досудова санація чи банкрутство.

Зазначимо, що ухвалення закону було однією з вимог Ukraine Facility Plan та наближає українське законодавство до стандартів ЄС через імплементацію Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023.