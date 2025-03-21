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21 березня 2025, 15:07

СБУ викрила розкрадання майже 60 мільйонів із бюджету КМДА, призначених для допомоги тяжкохворим

Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). Зловмисники привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Фото: СБУ

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Як встановило розслідування, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких — заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один фігурант — колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

Четвертий учасник «схеми» — це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

Схема розкрадання грошей

За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн.

За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування.

Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які «на папері» використовували для потреб пацієнтів.

Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав «бронь» від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Саме цю «меддовідку» фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всім чотирьом організаторам «схеми» повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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