МХП купує частку одного з найбільших виробників курятини в Іспанії

Компанія МХП (Миронівський хлібопродукт) підписала угоду про придбання акцій (SPA) з акціонерами, які володіють понад 41% акціонерного капіталу UVESA — одного з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі

Згідно з умовами договору, МХП придбала акції UVESA за фіксованою ціною 225 євро за акцію, з можливістю додаткового платежу до 21,43 євро за акцію, якщо будуть виконані певні зобов’язання після закриття угоди.

Інші акціонери UVESA також можуть приєднатися до угоди протягом місяця на аналогічних умовах.

Розрахунок за акції буде здійснено під час закриття угоди.

Завершення угоди відбудеться після отримання необхідних регуляторних дозволів, зокрема дозволів на концентрацію, а також дозволу Європейської Комісії в рамках регламенту ЄС про іноземні субсидії.

4 березня 2025 року уряд Іспанії офіційно схвалив стратегічну інвестицію МХП в UVESA та її дочірні компанії.

Нагадаємо

МХП — найбільший виробник курятини в Україні.

«Мінфін» писав, що у вересні 2024 року компанія МХП офіційно стала юридичним власником KK&Sons (на 70%), якій належить українська логістична компанія «КТЛ Україна».