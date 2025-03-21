Страхова компанія з західним капіталом інвестувала в облігації NovaPay та Нової пошти

«УНІКА Життя», дочірня компанія UNIQA Insurance Group, яка обслуговує 16 млн клієнтів у 17 країнах Європи, придбала суттєву частку корпоративних облігацій NovaPay серії I. Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

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Усі цінні папери цієї серії викупили інституційні учасники ринку на 90 млн грн. Термін обігу облігацій серії І завершується у грудні 2027 року, інвестори отримають свої виплати відсотків — щоквартально за оголошеною ставкою 17%.

NovaPay випустив серію облігацій I наприкінці минулого року, зараз на фондових біржах доступні до продажу облігації серії A, B, D, E, F, G, H.

Водночас UNIQA Ukraine, що входить до UNIQA Insurance Group, інвестувала в цінні папери Нової пошти.

У 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Компанія розміщує облігації з 2019 року. За цей час Нова пошта випустила загалом шість серій облігацій номінальною вартістю за одну серію від 300 млн до 1 млрд грн.

У компанії нагадали, що цінні папери NovaPay також доступні до купівлі онлайн у застосунку компанії на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 18% залежно від строку інвестування.

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