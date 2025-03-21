Нотаріальна палата України презентує сайт «Розшук спадкоємців» RS.NPU.UA — зручний ресурс для розміщення нотаріусами оголошень про розшук спадкоємців та для пошуку інформації спадкоємцями. Про це повідомляє пресслужба Палати.
21 березня 2025, 12:29
В Україні з'явився сайт для розшуку спадкоємців
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«Проєкт має на меті стати єдиною платформою для публікації оголошень, щоб спростити цей процес і для нотаріусів, і для людей», — йдеться у повідомленні.
Сайт створений для того, щоб стати надійним помічником у щоденній роботі нотаріуса. Також такий ресурс має велике значення для громадян, зокрема і під час війни, адже спадкових справ стало більше.
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Джерело: Мінфін
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