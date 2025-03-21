Трамп закликав ухвалити законопроєкт про стейблкоїни, Kraken купує NinjaTrader за $1,5 млрд: що нового

Трамп закликав ухвалити законопроєкт про стейблкоїни

Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес ухвалити законопроєкт про регулювання стейблкоїнів. Про це він заявив під час виступу на саміті Digital Asset Summit 2025, повідомляє Forklog.

Трамп також розкритикував банківську дискримінацію щодо криптовалютних компаній, яка в галузі отримала назву «Операція Chokepoint 2.0». Раніше журналісти повідомили про плани глави держави покласти край дебанкінгу учасників індустрії.

«Ми припиняємо регуляторну війну проти криптовалют і біткоїна, розв’язану попередньою адміністрацією, і це охоплює зупинку незаконної операції Chokepoint. Вона вийшла далеко за рамки регулювання… Чесно кажучи, це було ганьбою. Але з січня 2025 року все це в минулому», — зазначив він.

У зверненні Трамп пообіцяв зробити Америку «безперечною біткоїн-наддержавою і криптостолицею світу». Він зауважив, що його адміністрація вже припинила продаж конфіскованих цифрових активів.

«Такі новатори, як ви, зможуть поліпшити нашу банківську та платіжну систему, а також сприяти підвищенню конфіденційності, безпеки та добробуту як американських споживачів, так і бізнесу», — наголосив президент США.

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TON Foundation залучила понад $400 мільйонів

Організація TON Foundation оголосила про те, що венчурні інвестори вклали в Toncoin (TON) понад $400 млн. Серед учасників є такі великі компанії, як Sequoia Capital, Ribbit, Benchmark і Kingsway.

Умови та ціна TON, за якою монети були куплені контрагентами, у пресрелізі не розкриваються. Цільове спрямування коштів також невідоме.

Крім згаданих вище компаній, у раунді взяли участь: Vy Capital, Draper Associates, Libertus Capital, CoinFund, Hypersphere, SkyBridge і Karatage.

На тлі цього вартість TON різко підскочила до $3,81, після чого відкотилася назад. На момент написання новини актив коштує $3,63.

Криптобіржа Kraken домовилася про купівлю NinjaTrader за $1,5 мільярда

Криптовалютна біржа Kraken уклала угоду про придбання платформи для торгівлі ф’ючерсами NinjaTrader. Сума угоди становить $1,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що придбання зміцнить позиції біржі як технологічного майданчика, що працює цілодобово, створеного для професійних трейдерів.

«Ця угода — перший крок у реалізації нашого бачення платформи інституційного рівня, де можна торгувати будь-якими активами в будь-який час», — йдеться в повідомленні.

NinjaTrader заснована у 2003 році. Вона надає інструменти для торгівлі ф’ючерсами та зареєстрована у Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

TRX став доступний у мережі Solana

Засновник блокчейну TRON Джастін Сан заявив про те, що нативний токен мережі TRX тепер доступний у Solana. Обсяг емісії активу становить 50 млн TRX, згідно з Solscan.

Інтеграція покликана забезпечити певну кросчейн-сумісність між TRON і Solana. Це, зокрема, стосується ліквідності та доступності TRX у деяких проєктах цієї екосистеми.

Зокрема, вже після оголошення, Сан зазначив, що TRX тепер доступний на майданчику pump.fun. Також у спільноті заявили, що актив з’явився в криптогаманці Phantom Wallet.

Актив відреагував на новину зростанням. На момент написання новини його вартість становить $0,2337.